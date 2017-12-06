Футболіст "Динамо" Циганков: нам треба приділити більше уваги обороні

Півзахисник «Динамо» Віктор Циганков розповів про майбутній матч з «Партизаном», який пройде 7 грудня.

«Ми завжди ставимо перед собою тільки найвищі цілі, і, незалежно від розкладів повинні посідати перше місце.

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Зараз у нас тренувань як таких немає, весь час присвячується відновленню. Думаю, всі встигли відновитися. Завтра будемо намагатися перемогти», – сказав Циганков.

Зазначимо, що матч "Динамо" - "Партизан" відбудеться завтра на НСК "Олімпіскій". Початок - о 20.00.