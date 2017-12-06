Тренер "Динамо" Хацкевич: коли Гармаш потрапляє в такі ситуації, то концентрується ще більше

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич розповів про майбутній матч із сербським «Партизаном», який пройде в четвер, 7 грудня.

«Настрій у команди хороший, ніяких відпускних настроїв ще немає. Нам треба виграти найближчий матч, а потім будемо налаштовуватися на наступний матч в чемпіонаті. Готуємося в звичайному руслі, але один з головних компонентів — відновлення гравців в даний час. Тут і втома, і важкі поля, і щільний графік. Тому нам важливо підвести гравців до завтрашньої гри у відмінному стані.

Футболісти знають: за перше місце у них — одні преміальні, за друге — інші. Але гроші грошима, а ми прагнемо вигравати в кожному випадку і хочемо стати переможцями групи", - зазначив Хацкевич, якого цитує офіційний сайт "Динамо".

Крім того, наставник прокоментував ситуацію з Денисом Гармашем, автомобіль якого, нагадаємо, вчора обстріляли невідомі.

"З Гармашем все нормально. Коли він потрапляє в такі ситуації, то концентрується ще більше. Звичайно, хочеться впевнено здобувати результат. Це спокій і для нас, і для вболівальників. Тим не менш, проблеми виникають різні, тому ігри складаються кожен раз по різному.

Більше нас має хвилювати, що ми все ще не забезпечили собі перше місце в групі, і лише в останньому турі поборемося за нього. Тому будемо грати активно і агресивно, з думками про перемогу», – сказав Хацкевич.

Також головний тренер повідомив, що захисник "Динамо" Домагой Віда може більше не зіграти за київський клуб.

«Він не тренується в загальній групі, і, швидше за все, його поява в нашій команді малоймовірна», — сказав Хацкевич.