Екс-гравець "Динамо" Олександр Яковенко: у команд у чемпіонаті України - стиль собачки (відео)

Український екс-футболіст бельгійського "Генка", італійської "Фіорентини", іспанської "Малаги", а також київського "Динамо" Олександр Яковенко став героєм рубрики "БебетоРомаріо" на популярному проекті #FootballHub.

У розмові з журналістом Романом Бебехом гравець згадав період своєї кар'єри у закордонних чемпіонатах.

"В Іспанії, напевно, найбільше сподобалося грати. Вони грають у футбол. У них немає там катеначчо, оборони, якихось тактичних божевільних схем. У плані фізики вони всі такі дрібні, більшість футболістів, і з ними не важко змагатися. Коли вони ловлять кураж, коли вони контролюють м'яч, вони можуть завозити будь-яку команду. Навіть остання команда може трохи повозити першу. Грати в Іспанії легше, ніж в Італії".

Говорячи про свої виступи за "Динамо" під керівництвом Сергія Реброва, Яковенко відповів на запитання про роль в успіхах команди іспанського тренера Рауля.

"Для мене головним тренером був Ребров. Рауль був помічником, він багато підказував, в плані тактики намагався донести, і Сергій Станіславович дозволяв це робити. Але все одно відчувалося, що тренер – Станіславович. Рауль навіть на тренуваннях намагався керувати якимось тренувальним процесом на стільки, на скільки йому це дозволялося.

Чи будувало "Динамо" іспанську модель гри? "Динамо" намагалося перебудуватися з футболу, в який воно грало завжди – це контратаки, фланги, пресинг, простріли. Це схоже на футбол Конте, в який грає "Челсі". А коли кияни почали грати більше на контроль м'яча, це теж приносило свої результати. Але це трохи інший футбол", - зазначив Олександр Яковенко.

"Який стиль у команд в чемпіонаті України? Стиль собачки (сміється). У нас оборонний футбол. Особливо, коли граєш за "Динамо", всі команди обороняються, грають в італійському стилі, скажімо так. Всі прагнуть не пропустити, і, якщо пощастить – забити", - зазначив Яковенко.