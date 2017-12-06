Спокуслива дівчина-лікар, що вразила мережу пікантною фотосесією, заборонила гравцям "Спартака" секс

Гравцям московського "Спартака" заборонили інтимні зв'язки протягом декількох днів перед вирішальною грою з "Ліверпулем" в Лізі чемпіонів.

Цікаво, що дане рішення ухвалила лікар-кардіолог, що працює з командою, Вікторія Гамеєва - красива брюнетка, яка вже відзначилася кількома пікантними фотосесіями.

Видання Mirrоr повідомляє, що Вікторія Гамеєва заборонила гравцям московського клубу займатися сексом за три дні до зустрічі з "Ліверпулем".

"З медичної точки зору секс стимулює здібності тільки у жінок. У бойових мистецтвах буває, що жінка-спортсмен може вийти на бій всього через п'ять або десять хвилин після сексу, і її результати будуть кращими. Але це не працює у чоловіків. Вони повинні уникати сексу за два чи три дні до футбольного матчу", - говорить Гамеєва.

Матч "Ліверпуль" — "Спартак" відбудеться сьогодні. Московському клубу необхідно обіграти "Червоних", щоб зберегти шанси на вихід у плей-офф.