"Шахтар" - "Манчестер Сіті": де дивитися

11:32, 06 грудня 2017
Футбол
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Матч заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів покажуть загальнонаціональний і спеціалізований кабельний телеканали.

Матчі українських команд у єврокубках покажуть на українському ТБ / hotology.ru

Матч заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому донецький "Шахтар" прийме англійський "Манчестер Сіті" покажуть одразу два українських телеканали - загальнонаціональний і спеціалізований кабельний.

О 21.30 трансляцію матчу почне телеканал "Україна".

На кабельному спеціалізованому телеканалі "Футбол 2" трансляції буде передувати студія "Ніч Ліги чемпіонів", де експерти поділяться своїми очікуваннями від матчу. Після гри експерти підведуть підсумок матчу. Передматчева студія пройде з 20.55 до 21.30, післяматчева - з 23.40 до 00.30. Також на телеканалі буде показаний сам матч, який можна буде побачити в HD-якості.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Манчестер Сіті" відбудеться у середу, 6 грудня, в Харкові на ОСК "Металіст". Початок гри - о 21.45.

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Теги: #Шахтар - Манчестер Сіті#Шахтар - МанСіті де дивитися