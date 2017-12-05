"Манчестер Юнайтед" лише в останньому турі забезпечив собі місце в плей-офф Ліги чемпіонів (результати всіх ігор)

В Європі відбулася перша половина матчів 6-го заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів, в одному з яких англійський "Манчестер Юнайтед" обіграв російський ЦСКА і забезпечив собі місце в плей-офф, повідомляє офіційний сайт змагань.

Між тим, після першого тайму рахунок був 0:1 і в поточній турнірній таблиці у трьох команд було по 12 очок.

Ліга чемпіонів. 6-й тур.

5 грудня.

"Манчестер Юнайтед" - ЦСКА - 2:1

"Бенфіка" - "Базель" - 0:2

"Баварія" - ПСЖ - 3:1

"Селтік" - "Андерлехт" - 0:1

"Челсі" - "Атлетико" - 1:1

"Рома" - "Карабах" - 1:0

"Барселона" - "Спортинг" - 2:0

"Олімпіакос" - "Ювентус" - 0:2