"Манчестер Юнайтед" лише в останньому турі забезпечив собі місце в плей-офф Ліги чемпіонів (результати всіх ігор)
23:55, 05 грудня 2017Футбол
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"Манкуніанці" обіграли московський ЦСКА і набрали 15 очок в 6 матчах.
"Манчестер Юнайтед" вийшов у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в останній момент / Reuters
В Європі відбулася перша половина матчів 6-го заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів, в одному з яких англійський "Манчестер Юнайтед" обіграв російський ЦСКА і забезпечив собі місце в плей-офф, повідомляє офіційний сайт змагань.
Між тим, після першого тайму рахунок був 0:1 і в поточній турнірній таблиці у трьох команд було по 12 очок.
Ліга чемпіонів. 6-й тур.
5 грудня.
"Манчестер Юнайтед" - ЦСКА - 2:1
"Бенфіка" - "Базель" - 0:2
"Баварія" - ПСЖ - 3:1
"Селтік" - "Андерлехт" - 0:1
"Челсі" - "Атлетико" - 1:1
"Рома" - "Карабах" - 1:0
"Барселона" - "Спортинг" - 2:0
"Олімпіакос" - "Ювентус" - 0:2
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