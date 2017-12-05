Фонсека напередодні гри з "МанСіті": у Лізі чемпіонів в мене таких матчів ще не було

Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека дав коментар перед поєдинком Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті", повідомляє SportArena.

"Сіті" вже виграв групу і гарантував собі місце в плей-офф, тоді як "Шахтарю" для виходу в наступний раунд завтра потрібно набрати хоча б один бал, щоб не залежати від результату зустрічі "Фейєнорд" — "Наполі".

«Насправді, якщо дивитися на гру команди, можливо, "Манчестер Сіті" і не найсильніша, але одна з найсильніших команд у світі. Ми з цим погоджуємося. Матч за участю "Наполі"? Ми не будемо переживати за інший матч. Ми будемо тут виконувати свою роботу. Якщо ми самі зможемо показати свою гру і доб'ємося позитивного результату, то все у нас буде добре. Прекрасно розуміємо, що "Наполі" у своєму матчі буде робити все можливе, щоб виграти. Ми в цьому не сумніваємося», — повідав Фонсека.

Повідомлялося, що на матчі повинен бути тренер збірної Бразилії Тіте.

«Нам дуже приємно, що на грі може бути присутнім тренер збірної Бразилії. Це дуже приємно. Можливо, він буде дивитися не тільки на гравців "Шахтаря", а й на гравців "Сіті". Ймовірно, його присутність стане додатковим мотивуючим фактором для бразильських гравців обох команд».

«Чутки про мій перехід в "Евертон"? На сьогоднішній день я тут, і всі мої думки зайняті "Шахтарем". Марлос? У Марлоса зараз, слава богу, немає ніяких проблем. Що до гри, то підготовка до неї була звичайною, як і до будь-якого іншого матчу. У нас було 3 дні, ми постаралися максимально вивчити "Сіті". Незважаючи на ротацію в попередніх матчах, гра команди від цього не змінювалася. Гвардіола вже сказав, що він приїхав у Харків перемагати. І неважливо буде, які гравці вийдуть завтра на поле. Вони все одно будуть грати тільки на перемогу. Якщо говорити про тактику таких поєдинків, то вони є дуже цікавими і відрізняються від того, що є в УПЛ».

«Спрацює наша тактика? Я сподіваюся, що так. І це незважаючи на те, що "Сіті" тренує один з кращих тренерів у світі. Чи були у мене в ЛЧ такі матчі, де потрібен певний результат? У Лізі чемпіонів таких матчів у мене ще не було. Але в кар'єрі взагалі такі матчі, звичайно ж, у мене були», — закінчив наставник.

Як повідомляв УНІАН, матч заключного 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА "Шахтар" - "Манчестер Сіті" відбудеться у середу, 6 грудня, в Харкові на ОСК "Металіст". Початок гри - о 21.45