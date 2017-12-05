Інна Ярмоленко: дружини футболістів у "Боруссії" виконують багато соціальних проектів - FootballHub (відео)

Український легіонер дортмундської "Боруссії" Андрій Ярмоленко, який тільки у вересні провів свій дебютний матч в німецькому клубі, розповів FootballHub про враження в перші три місяці перебування в "Боруссії", про те як йому та дружині допомагало співтовариство дружин футболістів шукати квартиру і багато-багато іншого. Активно підключилася до розмови і дружина футболіста Інна.

Інна: Тут є клуб дружин футболістів. Я навіть думаю, що тут вони більш згуртованіші. Тому що в Динамо, звичайно, всі дружини збираються, дивляться футбол. Але, тут навіть після футболу, поза футболом. Я в команді лише 3 місяці, і за цей час я встигла побувати в гостях у дружини тренера, вони організовували.

Андрій: (перебиває) При чому, її не запрошували, вона сама прийшла (сміються обидва).

Інна: Але, я думаю, треба якось вливатися в колектив! Хлопці, як і дівчата, дуже дружні. Як тільки я прийшла в команду, до мене почали підходити, питати чим допомогти. Єдине, що вони не всі говорять англійською. Але, вони дуже стараються. І, навіть квартиру вони допомогли мені знайти. Саме дружини футболістів. У нас є група в соцмережі, і я туди написала, що нічого не можу знайти, і мені допомогли.

"Тут я навіть знаю, що вони щороку роблять расспродажу своїх речей, для того що б потім віддати ці гроші на благодійність. Мені говорили, що це користується великою популярністю, тому що вболівальники "Боруссії" дійсно божевільні. У мене іншого слова немає. І, навіть дружини футболістів у них викликають великий інтерес. Там, буквально якісь речі, чисто символічні. Тому що їм всім цікаво. І мені говорили, що стоять великі черги. Тобто, всі проекти, які організовують дружини, всі цікаві вболівальникам", - продовжує дружина Андрія Ярмоленка.

Інна: Важко бути дружиною футболіста тільки в тому, що це часті розлучення, часто заїзди, чоловіка немає вдома. Але, з іншого боку, мені здається це дуже цікавиа життя. Я сама з Києва.

Андрій: Говори як є. З Дарниці.

Інна: Дарниця – Київ (посміхається). Я там виросла, все життя прожила в одному місті. І для мене це було страшно переїжджати. Але, з іншого боку, це хороший шанс побачити інші країни, пожити в іншому суспільстві , в іншій культурі. мені приємно. Я думаю, що це була його мрія, і він не дасть збрехати, що я хотіла цього дуже сильно, щоб він спробував себе в європейському чемпіонаті.