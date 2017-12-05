У матчі "Динамо" з "Партизаном" не зіграють Мбокані і Віда

У заключному поєдинку групового етапу Ліги Європи проти сербського "Олімпіка" київське "Динамо" зіграє, швидше сього, без провідного форварда Дьємерсі Мбокані. Конголезець у матчі проти «Маріуполя» (5:1) отримав м'язову травму і був замінений на 40-й хвилині.

Читайте такожАвто гравця "Динамо" Гармаша обстріляли: поліції стали відомі деталі (відео)31-річний форвард проводить реабілітацію під наглядом лікарів, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Також відомо, що матч проти «Партизана» пропустить через травму Домагой Віда.

Матч "Динамо" - "Партизан" відбудеться в четвер на НСК "Олімпійський" в Києві. Початок - о 20.00.