У матчі "Динамо" з "Партизаном" не зіграють Мбокані і Віда
15:13, 05 грудня 2017Футбол
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Завтра столичний клуб проведе заключний матч групового етапу Ліги Європи.
Дьємерсі Мбокані, швидше за все, не зіграє з "Партизаном" / xsport.ua
У заключному поєдинку групового етапу Ліги Європи проти сербського "Олімпіка" київське "Динамо" зіграє, швидше сього, без провідного форварда Дьємерсі Мбокані. Конголезець у матчі проти «Маріуполя» (5:1) отримав м'язову травму і був замінений на 40-й хвилині.
Читайте такожАвто гравця "Динамо" Гармаша обстріляли: поліції стали відомі деталі (відео)31-річний форвард проводить реабілітацію під наглядом лікарів, повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Також відомо, що матч проти «Партизана» пропустить через травму Домагой Віда.
Матч "Динамо" - "Партизан" відбудеться в четвер на НСК "Олімпійський" в Києві. Початок - о 20.00.
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