Норвезький футболіст роздягнувся догола під час святкування перемоги в Кубку (фото)

Півзахисник норвезького "Ліллестрьома" Александер Андреассен влаштував стриптиз на святкуванні перемоги свого клубу в Кубку Норвегії. Він вийшов на сцену, щоб сказати урочисту промову, роздягнувшись догола, при цьому прикрив інтимні місця трофеєм.

Як стверджує футболіст, дуже багатьом його вчинок сподобався.

"Все сталося спонтанно, і після цього я отримав багато позитивних відгуків. Було весело. Природно, я нікого не хотів зачепити цим, тому я хочу принести вибачення. Це була спонтанна дія. Я ні про що не шкодую, але приношу свої вибачення, якщо когось образив", – цитує Андреассена Eurosport.

Відзначимо, що "Ліллестрем" у фіналі Кубка Норвегії обіграв "Сарпсборг 08" з рахунком – 3:2. А чемпіоном Норвегії в 25-й раз став "Русенборг".