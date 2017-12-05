Автомобіль динамівця Гармаша могли розстріляти через борги - ЗМІ
14:20, 05 грудня 2017Футбол
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Про це повідомило неназване джерело в правоохоронних органах.
Денис Гармаш / Чемпіон
Сьогодні вранці двоє невідомих обстріляли автомобіль футболіста київського "Динамо" Дениса Гармаша. Інцидент стався близько 7 ранку на парковці на Дніпровській набережній столиці.
За інформацією джерел INSIDER у правоохоронних органах, причиною нападу стали борги футболіста за ігри на тоталізаторі.
Нагадаємо, що слідчим відділом управління поліції в Дарницькому районі розпочато кримінальне провадження за ст 296 (хуліганство).
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