Автомобіль динамівця Гармаша могли розстріляти через борги - ЗМІ

14:20, 05 грудня 2017
Футбол
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Про це повідомило неназване джерело в правоохоронних органах.

Денис Гармаш / Чемпіон

Сьогодні вранці двоє невідомих обстріляли автомобіль футболіста київського "Динамо" Дениса Гармаша. Інцидент стався близько 7 ранку на парковці на Дніпровській набережній столиці.

За інформацією джерел INSIDER у правоохоронних органах, причиною нападу стали борги футболіста за ігри на тоталізаторі.

Нагадаємо, що слідчим відділом управління поліції в Дарницькому районі розпочато кримінальне провадження за ст 296 (хуліганство).

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Теги: #автомобіль Гармаша обстріляли