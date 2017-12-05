Автомобіль динамівця Гармаша могли розстріляти через борги - ЗМІ

Сьогодні вранці двоє невідомих обстріляли автомобіль футболіста київського "Динамо" Дениса Гармаша. Інцидент стався близько 7 ранку на парковці на Дніпровській набережній столиці.

За інформацією джерел INSIDER у правоохоронних органах, причиною нападу стали борги футболіста за ігри на тоталізаторі.

Нагадаємо, що слідчим відділом управління поліції в Дарницькому районі розпочато кримінальне провадження за ст 296 (хуліганство).