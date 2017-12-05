Авто гравця "Динамо" Гармаша обстріляли: поліції стали відомі деталі (відео)

12:34, 05 грудня 2017
Футбол
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Машину динамівця обстріляли з автомата двоє невідомих і втекли на автомобілі.

Денис Гармаш / Футбол 24

Автомобіль півзахисника «Динамо» Дениса Гармаша був обстріляний в Києві.

Пригода сталася в підземному паркінгу на Дніпровській набережній. Постраждалих немає.

Як розповів поліції охоронець паркінгу, двоє невідомих обстріляли з автомата позашляховик футболіста і втекли на автомобілі.

Правоохоронці вилучили гільзи та направили на експертизу.

Слідчим відділом управління поліції в Дарницькому районі розпочато кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство).

Зазначимо, що вчора у дружини капітана "Шахтаря" Даріо Срни в Києві викрали автомобіль. Раніше УНІАН повідомляв про пограбування будинку Олега Гусєва.

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Теги: #автомобіль Дениса Гармаша обстріляли