Авто гравця "Динамо" Гармаша обстріляли: поліції стали відомі деталі (відео)
12:34, 05 грудня 2017Футбол
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Машину динамівця обстріляли з автомата двоє невідомих і втекли на автомобілі.
Денис Гармаш / Футбол 24
Автомобіль півзахисника «Динамо» Дениса Гармаша був обстріляний в Києві.
Пригода сталася в підземному паркінгу на Дніпровській набережній. Постраждалих немає.
Як розповів поліції охоронець паркінгу, двоє невідомих обстріляли з автомата позашляховик футболіста і втекли на автомобілі.
Правоохоронці вилучили гільзи та направили на експертизу.
Слідчим відділом управління поліції в Дарницькому районі розпочато кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство).
Зазначимо, що вчора у дружини капітана "Шахтаря" Даріо Срни в Києві викрали автомобіль. Раніше УНІАН повідомляв про пограбування будинку Олега Гусєва.
У Києві обстріляли авто динамівця Дениса Гармаша
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