Перерваний через снігопад матч у Львові потрібно дограти в цьому році або присудити "Карпатам" поразку - позиція "Олімпіка"

Головний тренер «Олімпіка» Роман Санжар вважає, що перерваний через сильний снігопад матч його команди проти «Карпат» у Львові потрібно дограти в цьому році. В іншому випадку "Олімпік" вимагатиме зарахувати технічну поразку львівському клубу.

«У Львові в понеділок встановилася гарна погода. Вважаю, що зранку можна було очистити поле від снігу, після чого дограти матч і поставити в цьому питанні крапку. Так, поле було не найкращим, але це був би найбільш правильний вихід із ситуації.

На поточний момент нам кажуть, що матч може бути перенесений на весну. Але що це буде за матч? Є протокол, футболісти можуть покинути команди, багато що може змінитися. Це буде не один матч, а різні. Я вважаю, що правильним було б дограти поєдинок на наступний день, адже існує європейська практика. Ми навіть розглядаємо варіант догравання в середу, 6 грудня. Але не в лютому.

Читайте такожМатч Прем'єр-ліги "Карпати" - "Олімпік" у Львові не дограли через сильний снігопадДо того ж, у «Карпат» була можливість звернутися на «Арену Львів» і попросити керівництво цього стадіону дозволити провести один тайм. Наша позиція – ми хотіли зіграти у понеділок, готові зіграти в середу в Києві. Але обов'язково дограти матч у цьому році.

Оскільки нас не підтримують в цьому питанні і пропонують перенести догравання на наступний рік, ми будемо вимагати компенсацію за проживання в готелі і просимо зарахувати футбольному клубу «Карпати» поразку в цьому матчі.

Причиною нашого вимоги є не погодні умови, а небажання «Карпат» провести догравання на наступний день», – сказав Санжар, якого цитує офіційний сайт "Олімпіка".

У той же час ситуацію прокоментував віце-президент «Карпат» Олег Смалійчук.

«Насамперед, хотів би попросити, щоб всі заспокоїлися. Вважаю, що нам потрібно разом знайти компромісне рішення з оптимальною для обох сторін датою догравання матчу. Доля поєдинку повинна вирішуватися в чесній і справедливій боротьбі на футбольному полі, а не в кабінетах або в інтернеті. За те, що наші гості залишилися у Львові на ніч, ми компенсуємо їм незаплановані витрати», – сказав Смалійчук, чиї слова наводить офіційна сторінка львівського клубу.

Нагадаємо, матч "Карпати" - "Олімпік" був перерваний після першого тайму за рахунку 1:1. Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий заявив, що поєдинок, з великою долею ймовірності, буде закінчено вже в 2018 році