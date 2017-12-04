Гвардіола: зіграємо з "Шахтарем" найсильнішим складом

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола очікує, що його футболісти серйозно поставляться до поєдинку у Лізі чемпіонів з "Шахтарем".

"Поважаю Лігу чемпіонів, поважаю суперників, «Шахтар» і «Наполі», тому зіграємо найсильнішим складом. Не можна забувати і про престиж клубу, тому зробимо все, щоб виграти", – сказав Гвардіола.

Зазначимо, що до цього "Манчестер Сіті" у п'яти матчах групового етапу здобув п'ять перемог. Але це не межа, на думку Гвардіоли.

Читайте також"Манчестер Сіті" замовив на матч Ліги чемпіонів з "Шахтарем" 100 кілограмів льоду і 40 бананів"Особисто я націлений перемогти нашого суперника. Набрати 18 очок з 18-ти можливих — це дуже престижно для нашого клубу. Взагалі, обіграти "Шахтар" — це кращий спосіб підготуватися до дербі проти "Манчестер Юнайтед", — цитує наставника Goal.com.

Нагадаємо, в середу "Ман Сіті" зіграє в Харкові з "Шахтарем" у заключному матчі групового етапу Ліги чемпіонів. А вже у наступні вихідні в Англії відбудеться манчестерське дербі - команду Гвардіоли очікує битва з "Манчестер Юнайтед".