"Манчестер Сіті" прилетить в Україну практично в найсильнішому складі

Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола обрав футболістів, які поїдуть на матч 6-го туру Ліги чемпіонів проти «Шахтаря».

Про це повідомляє офіційний сайт манкуніанців.

До складу не потрапив Кевін де Брюйне через дискваліфікацію, а також Давід Сільва, який не готовий у повній мірі. Також через травми досі недоступні захисники Джон Стоунз та Бенжамен Менді.

Зате в заявку потрапили відразу чотири гравці молодіжного складу – голкіпер Деніел Грімшоу, захисник Тосін Адарабіойо і півзахисники Філ Фоден, Браім Діас. Зазначимо, що український легіонер Олександр Зінченко не був включений до заявки "Ман Сіті" на груповий турнір ЛЧ, тому його участь була від самого початку виключена.

Загалом на матч з «Шахтарем» полетять 20 футболістів "Манчестер Сіті":

Воротарі: Клаудіо Браво, Едерсон, Деніел Грімшоу.

Захисники: Кайл Уокер, Даніло, Вінсент Компані, Еліакім Мангаля, Фабіан Делф, Тосін Адарабіойо, Ніколас Отаменді.

Півзахисники: Рахім Стерлінг, Ілкай Гюндоган, Лерой Сане, Бернарду Сілва, Фернардіньо, Яя Туре, Філ Фоден, Браім Діас.

Нападники: Серхіо Агуеро, Габріель Жезус.

Нагадаємо, матч «Шахтар» – «Манчестер Сіті» пройде в середу, 6 грудня. Початок – о 21.45. Донецькому клубу потрібна мінімум нічия для того, щоб вийти у плей-офф турніру.