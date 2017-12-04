Українська бригада арбітрів отримала призначення на матч Ліги Європи
16:29, 04 грудня 2017Футбол
143
Українські судді працюватимуть на матчі між македонським "Вардаром" та норвезьким "Русенборгом".
Сергій Бойко призначений головним арбітром на матч Ліги Європи
Бригада арбітрів з України розсудить матч останнього туру групового етапу Ліги Європи між македонським «Вардаром» та норвезьким «Русенборгом».
Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.
Матч відбудеться 7 грудня на стадіоні «Філіпа Другого» у Скоп’є і розпочнеться о 21:05 за місцевим часом.
У команді арбітра ФІФА Сергія Бойка також асистенти арбітра − Володимир Володін та Олександр Корнійко, додаткові асистенти − Євген Арановський та Анатолій Абдула, а також четвертий арбітр Семен Шлончак.
Оцінку діям арбітрів дасть спостерігач УЄФА із Ірландії Джерард Перрі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter