Українська бригада арбітрів отримала призначення на матч Ліги Європи

Бригада арбітрів з України розсудить матч останнього туру групового етапу Ліги Європи між македонським «Вардаром» та норвезьким «Русенборгом».

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Матч відбудеться 7 грудня на стадіоні «Філіпа Другого» у Скоп’є і розпочнеться о 21:05 за місцевим часом.

У команді арбітра ФІФА Сергія Бойка також асистенти арбітра − Володимир Володін та Олександр Корнійко, додаткові асистенти − Євген Арановський та Анатолій Абдула, а також четвертий арбітр Семен Шлончак.

Оцінку діям арбітрів дасть спостерігач УЄФА із Ірландії Джерард Перрі.