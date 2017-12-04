ЗМІ: Роналду вручать "Золотий м'яч" на Ейфелевій вежі

Нападник «Реала» і збірної Португалії Кріштіану Роналду стане володарем «Золотого м'яча» і отримає його на Ейфелевій вежі в Парижі. Про це повідомляє іспанська Mundo Deportivo, посилаючись на свої джерела.

Вручення премії відбудеться 7 грудня, на наступний день після матчу групового етапу Ліги чемпіонів між «Реалом» і дортмундською «Боруссією». Вести церемонію в 2017 році будуть Жером Ревон і колишній футболіст "ПСЖ" Давид Жинола.

Нагадаємо, що на початку жовтня були названі імена 30 претендентів на нагороду.

Раніше Кріштіану Роналду вигравав «Золотий м'яч» в 2008-му, 2013-му, 2014-му і 2016 роках.