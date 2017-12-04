Матч "Шахтар" - "Манчестер Сіті" відвідає головний тренер збірної Бразилії

Головний тренер збірної Бразилії Тіте планує відвідати матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між «Шахтарем» і «Манчестер Сіті», який пройде в Харкові в середу.

Про це повідомляє football.ua.

У "Шахтарі" грає, нагадаємо, велика кількість бразильських легіонерів. Наставник збірної Бразилії зможе переглянути у справі Бернарда, Ісмаїлі, Тайсона і Фреда, які, швидше за все, вийдуть у стартовому складі. Що стосується «Манчестер Сіті», то і в його складі є кілька гравців бразильської збірної, але хто з них вийде на поле – поки невідомо.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Ман Сіті" відбудеться у середу, 6 грудня.

Нагадаємо, 1 грудня відбулося жеребкування фінальної частини ЧС-2018, на якому збірна Бразилії дізналася своїх суперників.