Ярмоленко: у Німеччині наших людей багато - чую знайомий мат (відео)

Український півзахисник дортмундської "Боруссії" Андрій Ярмоленко розповів про переїзд в Німеччину, адаптацію у новій команді і життя в новому для себе місті.

Він зазначив, що намагається з усіма спілкуватися англійською, проте вона ще не ідеальна.

"Вдячний Богу і долі, що так вийшло і саме в такому віці я переїхав до Європи. Якщо б це було раніше, то, може, був би більш затиснутий, зараз же мені нічого соромитися. Кого мені тут боятися? Я приїхав сюди і сам собі сказав, щоб розслабився і робив те, що вмію. Працюю на тренуваннях, а там буде видно - що і як", - зазначив Ярмоленко.

За словами Андрія, в плані побуту в Дортмунді у нього все нормально.

"У Києві так само, як і тут, я їхав на тренування, потім повертався додому і проводив час з сім'єю. Зараз ми часто з дітьми ходимо на озеро годувати качок. Беремо хліб і йдемо гуляти. Одного разу забули хліб і пішли в магазин. Продавщиця говорить по-російськи і запитала, мовляв, вам який? Відповідаю: найдешевший, нам все одно качечок годувати. А вона каже: ви що, не знаєте, що тут штрафують за це? Я вже тут на строк намотав, напевно", — розповів український легіонер.

Він також додав, що часто чує на вулиці знайому мову.

"Тут будівництво поруч і дуже багато українських будівельників, тому часто чую знайомий мат", — додав Ярмоленко в інтерв'ю програмі "Профутбол".