"Манчестер Сіті" замовив на матч Ліги чемпіонів з "Шахтарем" 100 кілограмів льоду і 40 бананів

Англійський футбольний клуб "Манчестер Сіті" виставив райдер на матч останнього 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА проти донецького "Шахтаря", повідомили УНІАН у ФК "Шахтар".

Зокрема, делегація з Манчестера прибуде в Харків за дві доби до гри (сьогодні, в понеділок, о 20.45 за київським часом) і відлетить не в ніч після гри, а лише наступного дня, о 15.00

Для основної команди був замовлений автобус і поліцейський ескорт за маршрутом аеропорт - готель (в день прильоту), готель-стадіон-готель напередодні гри, на тренування, готель-стадіон-готель в день гри і готель-аеропорт в день вильоту.

Читайте такожВболівальники "Шахтаря" одягнуть 10 тисяч масок Зорро на гімн ЛЧ перед матчем проти "Мансіті" На тренування представники "Манчестер Сіті" замовили: 60 кілограмів льоду, 200 пластикових пляшок води (пів-літра кожна), чай, каву, 40 рушників і свіжі фрукти (в тому числі, 30 бананів).

Безпосередньо перед грою в роздягальні повинні бути 20 офіційних м'ячів Ліги чемпіонів (для розминки), 100 кг льоду, чай, кава, 300 пластикових пляшок води (пів-літра кожна), два масажних столи, 60 рушників, 40 бананів, велика миска цілих фруктів, порція нарізаних фруктів і 3 великі тарілки.

Як повідомляв УНІАН, матч Ліги чемпіонів УЄФА "Шахтар" - "Манчестер Сіті" відбудеться в Харкові на ОСК "Металіст" у середу, 6 грудня. Початок гри - 21.45.

Для гарантованого виходу в плей-офф турніру - 1/8 фіналу - донеччанам достатньо зіграти внічию.