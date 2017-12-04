Братові Мессі загрожує тривалий термін за незаконне зберігання зброї, на пістолеті знайдені сліди крові

Брат нападника «Барселони» Ліонеля Мессі - Матіас Орасіо Мессі - заарештований за рішенням аргентинського суду. Про це повідомляє газета AS.

Суд вирішив вжити превентивних заходів по відношенню до старшого брата знаменитого футболіста і висунув йому звинувачення в незаконному зберіганні вогнепальної зброї.

Матіас залишиться в лікарні, куди він потрапив через аварію на катері, до 23 грудня. Йому може загрожувати від 3,5 до 8 років ув'язнення.

На катері обвинуваченого було виявлено вогнепальну зброю зі слідами крові. При цьому дозволу на володіння зброї у Мессі-старшого немає. На даний момент немає жодних подробиць про природу появи крові на пістолеті.