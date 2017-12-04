Ігор Суркіс про розгром "Маріуполя": нас знищували, тепер ми загнали собаку в будку (відео)

Президент «Динамо» Ігор Суркіс прокоментував розгромну перемогу його команди над «Маріуполем» у неділю на НСК "Олімпійський" з рахунком 5:1.

«Сподобалася гра тим, що хлопці знали з першої до останньої хвилини, що вони роблять на футбольному полі. Ніколи не просив раніше команду, щоб забили більше голів, оскільки я забобонний в цьому плані. У цьому ж випадку попросив. І щоб грали з першої до останньої хвилини. Сталася сатисфакція. Протягом трьох або чотирьох місяців нас буквально знищували різними шаржами, ще чимось. Тепер загнали собаку в будку... Не сказав би, що «Маріуполь» якась сверхсильная команда, але тепер це важливий матч», – сказав Суркіс в ефірі програми "Профутбол".

Нагадаємо, що відносини між двома клубами стали напруженими після того, як "Динамо" відмовилося приїжджати на гостьовий поєдинок з «Маріуполем» в першому колі. ФФУ присудила "Динамо" технічну поразку, але київський клуб оскаржить це рішення в Спортивному суді Лозанни. Крім того, «Маріуполь» випустив шарж з собаками, які підтримують київський клуб.