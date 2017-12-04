Диво-гол воротаря вкрав перемогу у "Мілана", який проводив першу гру з тренером Гаттузо

У неділю італійський "Мілан" проводив перший матч під керівництвом нового головного тренера Дженнаро Гаттузо. Суперником був аутсайдер Серії А - заштатний «Беневенто», який до цього програв усі 14 матчів у нинішньому чемпіонаті.

До 94-ї хвилині «Мілан» вигравав - 2:1, однак остання, 5-додана хвилина перевернула все з ніг на голову. На подачу стандартного положення до воріт "Мілана" прийшов голкіпер господарів Альберто Бріньолі і забив гол головою. У підсумку - 2:2. Для «Беневенто» набране очко стало першим у цьому сезоні.

«Я просто закрив очі й стрибнув. Зараз не можу описати свої почуття! Я пішов у чужий штрафний просто в надії на краще. Тепер я просто щасливий за фанатів, гравців і нашого президента, який не сказав жодного поганого слова за весь цей час. Тож я просто пішов вперед, заплющив очі й стрибнув. Напевно, це був швидше стрибок воротаря, ніж форварда», — сказав після матчу Бріньолі.

Бріньолі став першим воротарем в Серії А з 2001 року, якому вдалося забити гол. 16 років тому відзначився голкіпер «Реджини» Массімо Таібі.

Для «Мілана» матч проти «Беневенто» став першим після звільнення тренера Вінченцо Монтелли. Виконуючим обов'язки тренера став Дженнаро Гаттузо.

«Мілан», який витратив близько €200 млн на трансфери в міжсезоння, йде в чемпіонаті на 8-му місці і ризикує не потрапити навіть в Лігу Європи.