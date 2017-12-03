Англійський клуб "Халл" звільнив російського тренера Слуцького, який провалив поточний сезон

Російський наставник Леонід Слуцький звільнений з поста головного тренера англійського клуба "Халл Сіті". Клуб опублікував на своєму офіційному сайті заяву з приводу відставки.

Крім 46-річного тренера, ряди "Тигрів" залишає ще один росіянин – директор по стратегії Олег Яровинський.

Екс-тренер збірної Росії Леонід Слуцький завалив результати "Халл Сіті". У клубі другого за силою англійського дивізіону так і не побачили покращення, на яке так чекали.

Російський тренер очолив «Тигрів» у червні цього року. Під його керівництвом команда в 20 матчах чемпіонату здобула лише 4 перемоги, при цьому 9 разів програла і 7 разів зіграла внічию. «Халл» не міг виграти в семи матчах поспіль і зараз йде на 20-му місці в турнірній таблиці.

Зараз клуб веде пошуки нового головного тренера.