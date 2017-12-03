"Динамо" забили 5 голів "Маріуполю" в матчі Прем'єр-ліги

У Києві на НСК "Олімпійський" відбувся поєдинок 18-го туру української Прем'єр-ліги, в якому столичне "Динамо"приймало "Маріуполь.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань. "Динамо" розгромило маріупольську команду з рахунком 5:1.

Цікаво, що гості першими забили гол. Після подачі від Кірюханцева Болбат переграв голкіпера "Динамо" Бущана. Київська команда відповіла буквально через 30 секунд, коли точним ударом відзначився Денис Гармаш.

Наприкінці першої половини матчу після прострілу від того ж Гармаша ударом головою з близької дистанції забив Віктор Циганков.

У другому таймі третій гол у ворота гостей забив Жуніор Мораєс, який вийшов на заміну замість травмованого Дьємерсі Мбокані. Четвертий гол в активі Дерліза Гонсалеса, який забив після сольного проходу на 90-й хвилині.

А вже в компенсований час Мораєс зробив дубль після дриблінгу на вході в штрафний майданчик гостей.

Варто зазначити, що починаючи з 69-ї хвилини "Маріуполь" грав у меншості. Був вилучений центральний захисник команди Сергій Яворський, який отримав друге попередження за грубий підкат в метрі від штрафного.

Нагадаємо, що зустріч цих команд у 7-му турі УПЛ не відбулася через неявку «Динамо» в Маріуполь.