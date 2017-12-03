Матч "Карпати" - "Олімпік", зірваний у Львові через снігопад, буде дограний завтра (відео)

Матч чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі у Львові між "Карпатами" та "Олімпіком" збираються дограти завтра і не відкладати на пізніший термін.

Про це повідомляє Sport Arena.

Стало відомо, що команди вирішили не відкладати догравання на більш пізній термін і мають намір провести другий тайм завтра, в понеділок.

Попередньо матч відновиться о 13:00.

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішній поєдинок "Карпати" - "Олімпік" був перерваний через сильний снігопад. Перший тайм завершився внічию 1:1, а на другу половину зустрічі команди не вийшли через погодні умови — сніг посилився і працівники стадіону не встигали привести поле в належний стан.