Онлайн-відеотрансляція "Динамо" - "Маріуполь": Прем'єр-ліга, 18-й тур
19:25, 03 грудня 2017Футбол
541
У Києві проходить заключний матч 18-го туру УПЛ.
ФК "Динамо"
Сьогодні в Києві на НСК "Олімпійський" проходить заключний поєдинок 18-го туру української Прем'єр-ліги, в якому київське "Динамо" приймає "Маріуполь".
Кияни знаходяться на другому місці в турнірній таблиці, маючи в активі 35 очок (відставання від "Шахтаря" - 7 пунктів). "Маріуполь" займає 7-ю сходинку, маючи 20 очок.
Нагадаємо, поєдинок першого кола між цими командами не відбувся - "Динамо" не приїхало в Маріуполь, мотивуючи це відсутністю гарантій безпеки.
Матч "Динамо" - "Маріуполь" розпочнеться в Києві в 19.30.
ТВ-трансляція - телеканал "2+2".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter