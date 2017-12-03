Онлайн-відеотрансляція "Динамо" - "Маріуполь": Прем'єр-ліга, 18-й тур

Сьогодні в Києві на НСК "Олімпійський" проходить заключний поєдинок 18-го туру української Прем'єр-ліги, в якому київське "Динамо" приймає "Маріуполь".

Кияни знаходяться на другому місці в турнірній таблиці, маючи в активі 35 очок (відставання від "Шахтаря" - 7 пунктів). "Маріуполь" займає 7-ю сходинку, маючи 20 очок.

Нагадаємо, поєдинок першого кола між цими командами не відбувся - "Динамо" не приїхало в Маріуполь, мотивуючи це відсутністю гарантій безпеки.

Матч "Динамо" - "Маріуполь" розпочнеться в Києві в 19.30.

ТВ-трансляція - телеканал "2+2".