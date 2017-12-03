"Зірка" обіграла "Сталь" в УПЛ у матчі з трьома вилученнями

У рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги «Зірка» на своєму полі приймала «Сталь».

Матч завершився перемогою господарів поля з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

У першому таймі, на 27-й хвилині головний тренер «Сталі» Ніколай Костов був вилучений з лави запасних за суперечки з арбітром.

На 33-й хвилині господарі залишилися у меншості – другу жовту картку отримав півзахисник Арно Гедж.

Арбітр матчу зрівняв склади команд на 76-й хвилині, показавши другу жовту картку півзахисникові «Сталі» Анатолію Ульянову.

Через 2 хвилини «Зірка» вийшла вперед завдяки голу Івана Цюпи. Цей гол став єдиним у матчі.

"Зірка" набрала 17 очок і вийшла на 9-е місце в таблиці. "Сталь" не змогла покращити своє турнірне становище і продовжує залишатися на останньому місці.