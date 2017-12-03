Онлайн-відеотрансляція, "Карпати" - "Олімпік": Прем'єр-ліга, 18-й тур

Сьогодні у Львові на стадіоні "Україна" проходить матч 18-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі, в якому "Карпати" приймають донецький "Олімпік".

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Команди знаходяться в різних частинах турнірної таблиці. Львівська команда веде боротьбу за збереження прописки в УПЛ і знаходиться на передостанньому, 11-му місці. Тим не менше, перемога дозволить львів'янам піднятися відразу на кілька рядків.

"Олімпік" знаходиться на 4-му місці з 25 очками. Хоча останні кілька матчів були для підопічних Романа Санжара невдалими: в чотирьох останніх іграх команда набрала лише 2 очки.

Відзначимо, що в матчі першого кола "Олімпік" і "Карпати" зіграли внічию 0:0.

Матч "Карпати" - "Олімпік" розпочнеться у Львові о 14.00.

ТВ-трансляція - телеканал "УНІАН".