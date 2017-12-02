"Шахтар" відкрив новий Fan Shop в Харкові

Вранці 2 грудня, напередодні матчу УПЛ "Шахтар" - "Верес", під час прогулянки команда у повному складі вирушила на відкриття нового Fan Shop, розташованого неподалік від готелю, де зупиняються «оранжево-чорні»., повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

Футболісти і тренери ознайомилися з продукцією клубного магазину, поспілкувалися з уболівальниками, роздали безліч автографів і зробили сотні селфи.

"Це вже другий Fan Shop «Шахтаря». Клуб прагне бути ближче до вболівальників, адже Харків дуже великий і не всім зручно добиратися до стадіону. Тому вирішили відкрити магазин в центрі. Запрошуємо вболівальників «гірників» та гостей міста відвідати наш Fan Shop. Тут представлені найбільш популярні товари з символікою команди. Зазначу, що ми хочемо відкрити фан-шоп в одному з торгових центрів Харкова, також у планах поява клубних магазинів у Києві та Донецькій області", - зазначив директор ТОВ «Шахтар Трейдинг» Андрій Черкасов.

Читайте такожВболівальники "Шахтаря" одягнуть 10 тисяч масок Зорро на гімн ЛЧ перед матчем проти "Мансіті" У новому Fan Shop (вул. Свободи, 4) можна придбати ігрову форму, тренувальну екіпіровку, взуття, м'ячі, шарфи, бейсболки, сувеніри і багато що інше.

– Купив шарф «Шахтаря», – каже фанат «оранжево-чорних» Євген Гвоздков. – Я сам з Луганської області, а за «гірників» вболіваю з дитинства. Зараз живу у Харкові і по можливості намагаюся відвідувати матчі улюбленої команди на ОСК «Металіст». Був на грі з «Наполі», збираюся прийти на зустріч з «Манчестер Сіті» (квитки – в продаж). Сподіваюся, донеччани вийдуть в плей-офф Ліги чемпіонів.

– Відмінний Fan Shop! Хлопці молодці, стараються робити все для своїх шанувальників, – ділиться враженнями вболівальник Олександр Акулов. – Хочеться тільки, щоб як можна більше людей приходило на стадіон. Я вже готуюся до поєдинку з «Мансіті», ось купив фірмовий шарф, випущений спеціально до цього матчу. Віримо в успіх «Шахтаря».