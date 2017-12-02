"Шахтар" вдруге за тиждень обіграв "Верес" - тепер в Прем'єр-лізі

У Харкові завершився матч 18-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Шахтар" обіграв рівненський "Верес", повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 2:0.

Гірники мали перевагу впродовж усієї гри, а реалізували її в голи у другому таймі.

Відразу ж після перерви, на 49-й хвилині, господарі поля отримали право на пробиття 11-метрового - пенальті чітко реалізував Марлос. А на 75-й хвилині другий гол своєї команди забив Факундо Феррейра. Аргентинець був першим біля м'яча, відбитого Бандурою після його удару і спокійно добив його в сітку.

Таким чином, у гірників 42 очки у турнірній таблиці , як і раніше, впевнене лідерство. У "Вереса" залишилося 25 балів і 3-е місце в поточній таблиці.