Ярмоленко забив гол і допоміг "Боруссії" уникнути поразки у матчі Бундесліги з "Байєром" (відео)

У Леверкузені завершився матч 14-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, в якому "Байєр" приймав "Боруссію" з Дортмунда і не зумів втримати перемогу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 1:1

У першому таймі господарі зуміли відкрити рахунок, коли гол забив Кевін Фолланд. Його партнер Хавертц видав пас на хід, Фолланд стартував зі своєї половини поля, втік від захисників, обіграв голкіпера, який вискочив зі штрафного майданчику і закотив м'яч у порожні ворота - 1:0.

Читайте такожЯрмоленко і Коноплянка не змогли відзначитися в матчі Бундесліги з вісьмома голамиГосподарі були близькі до підсумкової перемоги. Втім, втримати переможний рахунок "Байєр" так і не зумів. На 73-й хвилині відзначився український легіонер "Боруссії" Андрій Ярмоленко. Його партнер по команді Томас Шюррле увірвався у штрафний майданчик зліва і віддав пас в центр штрафного - Ярмоленко прийняв пас і другим дотиком пробив з льоту. Воротар торкнувся м'яча, але відбити не зумів.

Таким чином, "Боруссія" (Дортмунд) набрала 22 очки і перебуває на 6-му місці в поточній турнірній таблиці Бундесліги, пропустивши вперед "Хоффенхайм", який сьогодні в паралельному матчі обіграв РБ "Лейпциг" з рахунком 4:0.

"Шальке-04", за який виступає ще один український легіонер Євген Коноплянка, свій матч 14-го туру Бундесліги проведе в суботу пізніше ввечері.проти аутсайдера "Кельна" на своєму полі, в Гельзенкірхені. У разі перемоги команда Коноплянки підніметься на 2-е місце в турнірній таблиці змагань.