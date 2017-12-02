"Чорноморець" і "Зоря" зіграли внічию у стартовому матчі туру Прем'єр-ліги (відео)

В Одесі на стадіоні "Чорноморець" завершився стартовий матч 18-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймав на своєму полі луганську "Зорю" і звів матч внічию, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 1:1.

Доля цього матчу була вирішена протягом чотирьох хвилин в середині другого тайму. На 67-й хвилині рахунок відкрив гравець "Зорі" Олександр Сваток. Після прострілу Громова його партнер по команді красиво п'ятою переправив м'яч у ворота.

А за 4 хвилини, на 71-й, гол забив Олексій Хобленко. Після навісу Татаркова в штрафну Хобленко в падінні головою переправив м'яч у ворота.

Також варто відзначити досить грубу гру в цьому матчі і, як наслідок, 3 вилучення. Вже на 18-й хвилині гри гравець "Чорноморця" Денис Васін небезпечно зіграв у середині поля, отримав другу (!) за матч жовту картку і, автоматично, червону - видалення. На 33-й хвилині гравець "Зорі" Руслан Бабенко грубо підкотився під гравця "Чорноморця". Він також отримав другу жовту - видалення. Нарешті, на 76-й хвилині, легіонер одеситів Алассан-Діайе руками зірвав атаку суперника. Знову ж таки, друга жовта картка і видалення.

Таким чином, у турнірній таблиці чемпіонату у одеситів тепер 16 очок, у луганчан - 24. Команди залишилися на своїх колишніх позиціях - 9-м і 6-му місцях турнірної таблиці, відповідно.