Росія потрапила в найслабшу групу в історії ЧС - World Football Elo

Спеціалізований сайт World Football Elo підрахував рейтинг всіх груп фінальної частини ЧС-2018, розцінивши Групу А, як саму слабку у нинішньому турнірі й в історії Мундіалів взагалі.

Сукупний рейтинг команд групи А (Росія, Бразилія, Єгипет і Саудівська Аравія) становить 1720 очок, що на 98 балів менше, ніж середній показник груп на майбутній ЧС-2018.

Цікаво, що на попередньому ЧС-2014 група H (Алжир, Бельгія, Південна Корея, Росія) також стала найгіршою з результатом у 1734 очки, поступившись середньому показнику всіх груп 92 бали.

Зазначимо, що в цей рейтинг потрапила й збірна України. На ЧС-2006 у Німеччині група H (Саудівська Аравія, Туніс, Україна, Іспанія) набрала 1744 очки, відставши від середнього показника по групам на 44,7 пункту.

Як повідомляв УНІАН, жеребкування ЧС-2018 відбулася напередодні в Москві. Найцікавішою стала група з участю команд Аргентини, Ісландії та Хорватії.

Фінальний турнір пройде з 14 червня по 15 липня в 11 містах Росії.