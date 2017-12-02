Онлайн-відеотрансляція, "Чорноморець" - "Зоря": УПЛ, 18-й тур

Сьогодні в Одесі проходить стартовий матч 18-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймає на своєму полі луганську "Зорю", повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустрічаються команди, які знаходяться в турнірній таблиці на 9-му і 6-му місцях відповідно.

На рахунку одеситів 15 очок в 17 матчу і мінімальний розрив з командами, які знаходяться в "зоні вильоту". У луганчан - 23 бали, вони ведуть боротьбу за потрапляння в Топ-6 за підсумками першого етапу змагань.

Обом командам вкрай важливі очки в цьому матчі для вирішення локальних турнірних завдань.

Матч "Чорноморець" - "Зоря" розпочнеться в Одесі о 14.00.

ТБ-трансляція - телеканал 2+2.