Капітан збірної України отримав травму на тренуванні празької "Славії"

12:56, 02 грудня 2017
Футбол
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Руслан Ротань може більше не вийти на поле в цьому році.

Ротань отримав травму на тренуванні

Український півзахисник чеської "Славії" (Прага) Руслан Ротань може пропустити матч шостого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА проти казахської "Астани", повідомляє Isport.

Півзахисник травмував коліно на тренуванні.

Зазначимо, що матчем з "Астаною" чеська команда закінчить календарний 2017-й рік. Ротань може більше не вийти на поле в цьому році.

Руслан Ротань зіграв за празьку "Славію" в поточному сезоні 2017/18 13 матчів у всіх турнірах.

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Теги: #Ротань травма Славія