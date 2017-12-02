Капітан збірної України отримав травму на тренуванні празької "Славії"

Український півзахисник чеської "Славії" (Прага) Руслан Ротань може пропустити матч шостого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА проти казахської "Астани", повідомляє Isport.

Півзахисник травмував коліно на тренуванні.

Зазначимо, що матчем з "Астаною" чеська команда закінчить календарний 2017-й рік. Ротань може більше не вийти на поле в цьому році.

Руслан Ротань зіграв за празьку "Славію" в поточному сезоні 2017/18 13 матчів у всіх турнірах.