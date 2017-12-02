Капітан збірної України отримав травму на тренуванні празької "Славії"
12:56, 02 грудня 2017Футбол
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Руслан Ротань може більше не вийти на поле в цьому році.
Ротань отримав травму на тренуванні "Славії" / slavia.cz
Український півзахисник чеської "Славії" (Прага) Руслан Ротань може пропустити матч шостого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА проти казахської "Астани", повідомляє Isport.
Півзахисник травмував коліно на тренуванні.
Зазначимо, що матчем з "Астаною" чеська команда закінчить календарний 2017-й рік. Ротань може більше не вийти на поле в цьому році.
Руслан Ротань зіграв за празьку "Славію" в поточному сезоні 2017/18 13 матчів у всіх турнірах.
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