Президент УПЛ: У всіх матчах 18-го і 19-го турів УПЛ діти будуть виводити футболістів на ігри в футболках до річниці ЗСУ

У всіх матчах 18-го і 19-го турів УПЛ буде проходити акція на підтримку Збройних сил України, що 6-го грудня відзначають 26-ту річницю заснування, повідомив телекану "Футбол 1" президент УПЛ Володимир Генінсон.

Команди будуть виходити на поле у супроводі дітей, одягнених у футболки з написом: «26 років. Пишаємося». Ініціатива надійшла від Міністерства оборони України, її повністю підтримали організації, під егідою яких і проходить чемпіонат - тобто ФФУ та Прем'єр-ліга.

"Ми отримали офіційний лист-звернення від Міністерства оборони України. Федерація футболу також отримала цей лист. Ми, порадившись, природно, вирішили підтримати цю акцію. Дітки будуть виходити в футболках – тільки дітки. На футболках будуть логотипи двох організацій, що проводять турнір – тобто Федерації футболу України на шевроні і Прем'єр-ліги – на іншому. Це офіційна акція, яка запущена. Більш того, зібралася дирекція Прем'єр-ліги, ми порадилися з усіма клубами, і одноголосно всі клуби підтримали цю акцію", - зазначив президент УПЛ.

"Гравці кожного клубу будуть виходити у своїх футболках, так як вони все-таки представляють свої клуби. Діти, які будуть виводити футболістів, які будуть виходити в жовтих футболках, на яких написано: «26 років. Пишаємося», з трьома офіційними логотипами: Міністерства оборони, Федерації футболу України та Прем'єр-ліги. Це та футболка, яка була затверджена, і ми запускаємо цю акцію з Федерацією футболу України спільно з Міністерством оборони України", - додав Володимир Генінсон.

"Ми як організація, яка проводить змагання, ні в якому разі не можемо втягувати окремі клуби в якісь окремі заходи. Це має бути або глобально під егідою ФФУ, УПЛ або обох організацій, які проводять змагання. Окремі акції можуть проводитися, якщо клуб домовиться безпосередньо з організацій, яка звернулася до нього. Ми на це не впливаємо. Це не на законодавчому рівні. Все, що на законодавчому рівні – це рішення дирекції, яке приходить на клуби, і вони зобов'язані його виконувати. Якщо вони його не виконують, після цього є, природно, санкції. Про це повідомляється в КДК, і клуб може бути покараний", - підсумував керівник УПЛ.

Як повідомляв УНІАН, раніше, у всіх матчах 1/4 фіналу Кубка України діти виводили гравців у футболках "26 років ЗСУ. Пишаємося". Також одягали футболки гравці більшості команд.