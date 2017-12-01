Жеребкування ЧС-2018: Аргентина, Ісландія та Хорватія потрапили в "групу смерті"

У Москві завершилася церемонія жеребкування чемпіонату світу з футболу-2018, під час якої 32 команди-учасниці фінальної частини змагань були розподілені по 8 кошиках, повідомляє офіційний сайт змагань.

Напередодні жеребкування команди були розділені на 4 корзини по 8 команд у кожній, згідно з рейтингом ФІФА. Єдиним винятком стала збірна Росії, яка потрапила в Кошик 1, як команда-господар ЧС-2018.

У підсумку, склад 8 груп виглядає наступний чином:

Група А: Росія, Саудівська Аравія, Єгипет, Уругвай.

Група В: Португалія, Іспанія, Марокко, Іран.

Група С: Франція, Австралія, Перу, Данія.

Група D: Аргентина, Ісландія, Хорватія, Нігерія.

Група E: Бразилія, Швейцарія, Коста-Ріка, Сербія.

Група F: Німеччина, Мексика, Швеція, Південна Корея.

Група G: Бельгія, Панама, Туніс, Англія.

Група H: Польща, Сенегал, Колумбія, Японія.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 пройде в 11 містах Росії з 14 червня по 15 липня наступного року.