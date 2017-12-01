Вболівальники "Шахтаря" одягнуть 10 тисяч масок Зорро на гімн ЛЧ перед матчем проти "МанСіті"

Перед суперматчем Ліги чемпіонів у Харкові на сидіннях центральних секторів ОСК «Металіст» (захід і схід) будуть розкладені 10 000 масок Зорро, які вболівальники зможуть одягти під час гімну ЛЧ перед грою "Шахтар" - "Манчестер Сіті", повідомляється у Facebook донецької команди.

Цією акцією вони підтримають команду і головного тренера Паулу Фонсеку в прагненні вийти в плей-офф Ліги чемпіонів.

Раніше Фонсека привселюдно пообіцяв, що в разі виходу команди в плей-офф Ліги чемпіонів, постане в образі Зорро.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтарю" необхідно не програти в матчі заключного туру групового етапу з "Манчестер Сіті" - набрати, мінімум, 1 очко.

Втім, навіть у випадку програшу гірники можуть пройти в плей-офф головного єврокубка. Це відбудеться в тому випадку, якщо "Наполі" не зможе в гостях обіграти аутсайдера групи голландський "Фейеноорд" з Роттердама.