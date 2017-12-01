Екс-гравець "Шахтаря" Шевчук може стати головним тренером чернігівської "Десни" - FootballHub

13:37, 01 грудня 2017
Футбол
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Нинішній тренер чернігівської команди може піти у відставку.

Шевчук або Максимов можуть найближчим часом очолити

Тренер чернігівської "Десни" Олександр Рябоконь може піти у відставку, повідомляє FootballHub з посиланням на свої джерела.

Головними претендентами на місце наставника чернігівців є В'ячеслав Шевчук і Юрій Максимов.

Шевчук оголосив про завершення кар`єри 27 грудня 2016 року. В даний час він є тренером команди U-17 Академії "Шахтаря".

Максимов наразі знаходиться у творчій відпустці.  

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Теги: #Десна Чернігів новий тренер#Шевчук Максимов тренер Десни