Екс-гравець "Шахтаря" Шевчук може стати головним тренером чернігівської "Десни" - FootballHub

Тренер чернігівської "Десни" Олександр Рябоконь може піти у відставку, повідомляє FootballHub з посиланням на свої джерела.

Головними претендентами на місце наставника чернігівців є В'ячеслав Шевчук і Юрій Максимов.

Шевчук оголосив про завершення кар`єри 27 грудня 2016 року. В даний час він є тренером команди U-17 Академії "Шахтаря".

Максимов наразі знаходиться у творчій відпустці.