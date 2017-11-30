Президент СК "Дніпро-1" Береза: Руденко - непорядний чоловік, який використовує благородні поняття учасників війни для своїх дивідендів

Президент СК «Дніпро-1» Юрій Береза розповів докладно про людей, які відповідальні за скандал з футболками, які нібито відмовилися надягати футболісти «Шахтаря» перед матчем з «Олімпіком», повідомляє телеканал Футбол 1.

Директор фонду, який розпалив скандал з футболками - це Руслан Руденко, людина з досить сумнівною репутацією. Раніше його ім'я неодноразово згадувалося у контексті фінансових махінацій.

"Я скажу, що він нечистоплотна людина. Це як мінімум. Там, де він - там завжди скандал. На жаль, він використовує благородні поняття учасників війни на сході, і це для мене великий жаль. Створює проблему, а потім вирішує певні дивіденди. А які саме дивіденди - вже думайте: політичні, грошові, економічні...", - зазначив Береза

Читайте такожПалкін: "Шахтар" не братиме участі у заходах від всіх організацій і фондів, якщо це не виходить від ФФУ"Що ховається за ім'ям Руслана Руденко? Я б хотів, щоб ви запитали у такого депутата з Черкаської області, як Голуб, якого він реально, навіть не зручно казати, підвів на гроші. Він голова Федерації футболу Черкаської області. Там досить неприємна, смердюча історія з грошима, які Руденко вимагав і отримав, але не відзвітував", - додав Береза.

"Футбол не може бути політикою. Футбол для мене - це гра мільйонів. Футбол - це реабілітація. Для мене це життя. Патріотизм неможливо придумати, намалювати, неможливо створити його видимість. Він робиться тихо, спокійно. Виходячи на поле, коли ти представляєш Україну або український клуб, бийся до кінця, не здавайся. Це для мене патріотизм", - підсумував президент СК "Дніпро-1".

Як повідомляв УНІАН, раніше ФК "Шахтар" звинуватили в тому, що команда перед матчем УПЛ "Олімпік" - "Шахтар" заборонила дітям, що супроводжували гравців при виході на поле одягати футболки з написом "Мій тато - герой".

Пізніше "Шахтар" спростував свою причетність до нібито мав місце інциденту, пославшись на статус гостьової команди, яка не має ніякого відношення до організації матчу і подій навколо матчу.