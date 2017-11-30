Палкін: "Шахтар" не братиме участі у заходах від всіх організацій і фондів, якщо це не виходить від ФФУ

Генеральний директор футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Сергій Палкін розповів про проведення акції на матчі Кубка України "Шахтар" - "Верес" нагадав про те, що сталося під час гри минулого туру УПЛ "Олімпік" - "Шахтар", яка проходила в Києві на НСК "Олімпійський", повідомляє офіційний сайт донецького клубу:

"Перш за все дозвольте привітати наших уболівальників з виходом команди в півфінал Кубка України. За ситуацію наввколо матчу хочу сказати наступне. Минулого тижня, у четвер, ми отримали лист від ФФУ, яка пропонувала зробити захід, присвячений 26-й річниці Збройних сил України. В цей же день ми дали своє добро на участь і сьогодні успішно його провели", - почав гендиректор.

"До чого я це кажу? До того, що хотів би жорстко заявити: наш клуб не буде брати участь в заходах від всіх організацій і фондів, якщо це не виходить від Федерації футболу України. Ми будемо брати в них участь, тільки у відповідності з регламентом змагань і тільки якщо ці заходи перебувають «під парасолькою» ФФУ.

Чому ми так робимо? Ви прекрасно знаєте про події, що мали місце після матчу з «Олімпіком», коли фонд був прибраний до рук братами Суркісами з точки зору того, щоб дискредитувати наше ім'я по темі АТО... Сьогодні взагалі дуже легко грати цією темою, і вони, я думаю, просто хотіли відвести нас від проблеми Маріуполя. Замість того щоб поїхати там грати у футбол, вони вирішили зайнятися піар-пропагандою. В наш клуб надходить дуже багато листів від фондів і організацій, з тим щоб футболісти виходили на поле перед початком матчу в тих чи інших футболках, але, знову ж таки, ніхто не знає, що це за організації та фонди. Завдання Федерації футболу України і Прем'єр-ліги, коли вони віддають нам листа за участі гравців у заходах, насамперед, перевіряти ці фонди, щоб розуміти, що вони відкриті, прозорі і мають нормальні взаємини. А не так, як вийшло після матчу з «Олімпіком», коли виникли складності і, скажімо так, непорозуміння", - зазначив гендиректор донецького клубу.

Читайте такожГравці "Шахтаря": не дуже подобається, коли людей ділять на правильних українців і неправильнихВін також додав, що хоче достеменно розповісти, як все було. "О 10-й годині в день гри була передматчева нарада – стандартна процедура у відповідності з регламентом. Фонд, про який ми сьогодні говоримо, і який у всіх на вустах, – федерація футболу учасників АТО. За великим рахунком її представники кинули футболки і в грубуватому тоні сказала: ви, гравці, тепер будете виходити в цих футболках. Я хочу зауважити: жодного слова про дітей не було взагалі. Відмотаємо ситуацію вперед і повернемося до початку матчу. Президент цього фонду, побувавши в підтрибунних приміщеннях і зрозумівши, що ситуація йому на руку і ми не вийшли в його футболках, зібрав їх і побіг в центральну ложу стадіону, де сиділи представники нашого клубу. Там він з радісною посмішкою доповідав Кочетову: от бачите, все добре – вони не вийшли. В цей час Кочетов, розуміючи, що відбувається, що наші люди дивляться і все виглядає цинічно і ненормально, намагався його прибрати. На щастя, ми це всі помітили. Тобто все, що відбувалося – сплановане, серйозний захід. Повторюся, зроблено воно було для того, щоб прибрати тему Маріуполя і сконцентруватися на нас, тому що сьогодні дуже легко грати на темі війни та АТО".

"Щодо ситуації, яка була вчора - акція фанів проти гравців "Шахтаря". Я проаналізував дуже багато статей в інтернет-виданнях і газетах. Радує одне те, що журналісти у 80 відсотках випадків правильно трактували подію. Я виписав собі головні три слова, які були у всіх цих заголовках: наїзд, погрози і залякування. Про що це говорить? Ми живемо в цивілізованому суспільстві, і те, що відбувалося вчора, не лізе ні в які рамки і ворота. Мене вразили і деякі заголовки зі словами «чоловіча розмова». Друзі, чоловіча розмова буває, коли ти виходиш один на один. А коли 40 чоловік оточили трьох хлопців, гравців збірної України, це не чоловіча розмова, а трохи інше. Мені в Facebook задавали багато питань, що ми будемо робити далі і чи будемо подавати заяву в органи. Друзі, послухайте: те, що відбувалося, бачила вся країна! Якщо нікого це не зацікавлює – а сенс кудись щось подавати? Думаю, той же національний корпус, який це зробив, був сам того не підозрюючи втягнутий в інтриги, які виходять від власників «Динамо» (Київ). Така ситуація. Щоб надалі не було ніяких нарікань, ще раз повторюся: у всіх заходах, які будуть проходити під егідою ФФУ, наші хлопці будуть брати участь", - додав Палкін.

"Говорити з «Шахтарем» мовою сили ніхто не буде. Ми не станемо підкорятися силовим тиском, махінаціям і всіляким популістським маневрам. Ми будемо робити так, як підказує серце. Я пропоную, щоб у майбутньому цього не було, працювати у відповідності з регламентом і законами нашої країни. Якщо ми будемо їх дотримуватися, думаю, ніяких питань ні у кого не виникне", - підсумував генеральний директор клубу.

Як повідомляв УНІАН, раніше ФК "Шахтар" звинуватили в тому, що команда перед матчем УПЛ "Олімпік" - "Шахтар" заборонила дітям, що супроводжували гравців при виході на поле одягати футболки з написом "Мій тато - герой".

Пізніше "Шахтар" спростував свою причетність до нібито мав місце інциденту, пославшись на статус гостьової команди, яка не має ніякого відношення до організації матчу і подій навколо матчу.