Англійські ЗМІ в шоці: база їхньої збірної на ЧС-2018 в Росії нагадує "кінець світу" (фото)

Журналіст британського видання The Sun Нейл Ештон вирішив відвідати місце, де буде знаходитися тренувальний табір національної збірної Англії під час чемпіонату світу з футболу в Росії. Побачене його просто жахнуло.

Збірна Англії буде базуватися в містечку Репіно, яке розташоване на узбережжі Фінської затоки в 45 хвилинах їзди від Санкт-Петербурга. Команда буде жити в готелі ForRestMix.

Проте футболістам навряд чи захочеться йти за межі свого житла, - пише журналіст. Пейзажі міста не можна назвати ніяк інакше, крім як депресивними. Та й сам готель далекий від того, щоб називатися комфортним. Тут все ламається. Кімнати готелю нагадують спартанські умови. Тренажерний зал не відповідає XXI століттю, все обладнання застаріло. Більш того, гравцям доведеться довго звикати до різних російських традицій, одна з яких - подача мінеральної води кімнатної температури.

Що стосується місцевих "мальовничих" пейзажів, то спочатку журналіст охарактеризував Репіно не інакше як "кінець світу", а пізніше детально розписав всі мінуси, оскільки плюсів не знайшов. В цьому місті нічого робити і ще менше - на що дивитися, - пише журналіст.

Всюди валяються порожні пляшки з-під горілки. До кінця подорожі Нейла Ештона це перестало дивувати. "Єдине бажання, яке з'являється, якщо довго тут перебуваєш, - це жорстко напитися", - пише він.

З того, чим можна було б зайнятися у вільний час, - хіба що їздити на гірському велосипеді, іронізує журналіст. Футболістам збірної Англії і будь-якої іншої збірної просто нічого робити в Репіно.

Селище не призначене для тренувань до головного футбольного турніру.