Гравці "Шахтаря": не дуже подобається, коли людей ділять на правильних і неправильних українців

Після матчу 1/4 фіналу Кубка України з футболу "Шахтар" - "Верес" гравці донецької команди прокоментували події останніх днів, пов'язані зі скандалом після матчу Прем'єр-ліги "Олімпік" - "Шахтар", повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Тарас Степаненко, півзахисник:

– Мені не дуже подобається, коли людей ділять на правильних українців і неправильних. Тобто коли тобі кажуть, що ти не надів футболку і за це тебе позбавлять громадянства або виженуть з країни, при тому що я є гравцем національної збірної України з 17 років і співаю гімн з 17 років. Якщо міркувати про патріотизм, то я, як громадянин України, отримую зарплату і плачу з неї податки, які йдуть на оплату праці наших військових, вчителів, лікарів, на те, щоб будувалися дороги... І я думаю, що я один сплатив більше податків, ніж все «Динамо» (Київ) разом узяте. Тому тут треба дивитися на патріотизм так: чи купити футболку за 200 гривень, то сплатити податки. Адже всі ми знаємо, що українці, які грають в топ-клубах, не бідні люди. Кожен з нас допомагає по можливості і це не афішує. Хто, скільки і кому передав грошей – ніхто це не виносить на суд громадськості. Не треба робити з патріотизму бізнес. Кожен українець в нашій команді – патріот. Ми любимо свою країну, захищаємо її кольори, і не треба через футболки робити нас ізгоями суспільства.

Читайте такожГравці "Шахтаря" Степаненко, Кривцов і Худжамов допомагали воїнам АТО - відома телеведучаМи доводимо своєю справою на полі, які ми патріоти. Своєю роботою робимо так, щоб нашу країну знали в усьому світі

Андрій Пятов, голкіпер:

– Сьогоднішня акція була узгоджена з Федерацією футболу України і пройшла на відповідному рівні. Хочу побажати нашим Збройним силам стати ще могутнішою і стабільніше, як і нашій державі. Необхідно виходити на новий рівень, щоб у нас була сильна армія і сильна незалежна країна. А з приводу вчорашнього інциденту, то я все сказав цим хлопцям, а сьогодні хочу додати одне: вони не повинні прикриватися патріотизмом, пред'являючи претензії нам, футболістам, які грають за збірну України. Ми доводимо своєю справою на полі, які ми патріоти. Своєю роботою робимо так, щоб нашу країну знали у всьому світі. Добре ми виконуємо цю роботу чи погано, нехай розбирають тренери та журналісти. Що стосується патріотизму, то у нас кожна людина сам знає, кому і як допомагати. І ми це робимо. Перш ніж заявляти, що ми нічого не робимо, потрібно уточнювати, а потім уже говорити. Хочу, щоб вони не користувалися цим, не прикривалися своїм патріотизмом і не лізли в футбол. Кожен повинен займатися своєю справою і тільки так робити нашу країну більш стабільною і незалежною.

Як повідомляв УНІАН, раніше ФК "Шахтар" звинуватили в тому, що команда перед матчем УПЛ "Олімпік" - "Шахтар" заборонила дітям, що супроводжували гравців при виході на поле одягати футболки з написом "Мій тато - герой".

Пізніше "Шахтар" спростував свою причетність до інциденту, який нібито мав місце пославшись на статус гостьової команди, яка не має ніякого відношення до організації матчу і подій навколо матчу.