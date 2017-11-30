Кварцяний залишив посаду президента "Волині"
12:28, 30 листопада 2017Футбол
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64-річний фахівець обіймав цю посаду з літа 2013 року.
Віталій Кварцяний / pfcstal.com
Віталій Кварцяний більше не є почесним президентом луцької «Волині», повідомляє Sport Arena.
64-річний фахівець обіймав цю посаду з літа 2013 року.
Очікується й зміна головного тренера команди.
Зараз обов'язки головного тренера "Волині" виконує Альберт Шахов, який зайняв цей пост у серпні після відставки Ярослава Комзюка. Як стало відомо, новим головним тренером волинян стане екс-наставник "Мира" з Горностаївки Віктор Богатир.
Нагадаємо, що Віталій Кварцяний в липні 2017 року залишив посаду наставника команди.
Після 22 турів першої ліги «Волинь» посідає передостаннє, 17-е місце в турнірній таблиці.
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