Кварцяний залишив посаду президента "Волині"

Віталій Кварцяний більше не є почесним президентом луцької «Волині», повідомляє Sport Arena.

64-річний фахівець обіймав цю посаду з літа 2013 року.

Очікується й зміна головного тренера команди.

Зараз обов'язки головного тренера "Волині" виконує Альберт Шахов, який зайняв цей пост у серпні після відставки Ярослава Комзюка. Як стало відомо, новим головним тренером волинян стане екс-наставник "Мира" з Горностаївки Віктор Богатир.

Нагадаємо, що Віталій Кварцяний в липні 2017 року залишив посаду наставника команди.

Після 22 турів першої ліги «Волинь» посідає передостаннє, 17-е місце в турнірній таблиці.