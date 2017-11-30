Неймовірний гол Руні з середини поля в англійській Прем'єр-лізі

Нападник "Евертона" Вейн Руні оформив хет-трик у переможному матчі з "Вест Хемом" у 14-му турі англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок завершився з рахунком 4:0 на користь "Евертона". Один з м'ячів Руні забив з центру поля.

Про це повідомляє Goal.com.

Зазначимо, що Руні вдалося оформити хет-трик вперше з 2011 року - тоді форвард ще виступав за "Манчестер Юнайтед".