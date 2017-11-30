Неймовірний гол Руні з середини поля в англійській Прем'єр-лізі

11:32, 30 листопада 2017
Футбол
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У матчі з "Вест Хемом" нападник "Евертона" Вейн Руні оформив хет-трик. Один з голів вийшов просто шикарним.

Уейн Руні забив гол зі своєї половини поля / Reuters

Нападник "Евертона" Вейн Руні оформив хет-трик у переможному матчі з "Вест Хемом" у 14-му турі англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок завершився з рахунком 4:0 на користь "Евертона". Один з м'ячів Руні забив з центру поля.

Про це повідомляє Goal.com.

Зазначимо, що Руні вдалося оформити хет-трик вперше з 2011 року - тоді форвард ще виступав за "Манчестер Юнайтед".

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Теги: #Руні гол з центра поля