Всі команди 1/4 фіналу Кубка України взяли участь в акції на підтримку української армії

Всі команди-учасниці чвертьфіналу Кубка України взяли участь в акції на підтримку української армії на честь 26-ї річниці Збройних сил України.

Гравці виходили на матчі в жовтих футболках з символом ЗСУ та написом «26 років. ЗСУ. Пишаємось». В руках у футболістів також були м'ячі.

Разом з футболістами вийшли діти військовослужбовців, які беруть участь у подіях АТО на сході України. Їм гравці і вручили м'ячі після виконання гімну.

Винятком стали "Ворскла" і "Маріуполь", гравці яких, як повідомляє Sport Arena, не надягали спеціальні футболки, але м'ячі дітям подарували.

Метою акції, як повідомляє офіційний сайт УПЛ, є залучення уваги до відзначення 26-ї річниці дня Збройних сил України та підтримки дітей, батьки яких захищають країну в зоні АТО.

Нагадаємо, що днями розгорівся скандал через те, що гравці "Шахтаря" і "Маріуполя" не одягли футболки з написом «Мій тато — герой» перед своїми матчами 17-го туру УПЛ. Ця акція була організована Федерацією футболу учасників АТО. У "Шахтарі" пояснили подію тим, що команда не була господарем матчу і не була офіційно попереджена.

Як вже повідомляв УНІАН, у півфінал Кубка України пробилися "Маріуполь", "Динамо", "Дніпро-1" та "Шахтар".

Акція "Пишаємось" триватиме також і в 18-му і 19-му турах Прем'єр-ліги, які стануть заключними перед зимовою паузою.