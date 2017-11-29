Команда "Дніпро-1" з другої ліги вийшла у півфінал Кубка України

У Львові на стадіоні "Скіф" пройшов матч в рамках чвертьфіналу Кубка України - футбольний клуб "Львів" приймав новостворений "Дніпро-1". Нагадаємо, що обидві команди представляють другу лігу.

"Дніпро-1", програючи по ходу поєдинку, зумів відігратися, а наприкінці овертайму - і вирвати перемогу з рахунком 2:1.

Львів'яни відкрили рахунок на 24-й хвилині - Кисленко пробив головою з лінії воротарського майданчика - 1:0. "Дніпро-1" після цього багато атакував і міг зрівняти рахунок вже до перерви, але відклав справу на другий тайм. На 75-й хвилині Сніжко головою відправив м'яч у кут воріт - 1:1.

Після забитого голу "Дніпро-1" виглядав активніше, але гра перейшла в додатковий час. Розв'язка у матчі настала на самому фініші, за дві хвилини до завершення овертайму. Спочатку свій момент втратили господарі, а потім були покарані за це: Ярослав Поплавка з 15 метрів влучив у стійку, від якої м'яч залетів у ворота. У підсумку - перемога дніпрян з рахунком 2:1.

"Дніпро-1" приєднався до інших півфіналістів Кубка України - "Маріуполя", "Динамо" і "Шахтаря".