"Шахтар" без проблем пройшов "Верес" у чвертьфіналі Кубка України

У Харкові відбувся чвертьфінальний матч Кубка України - "Шахтар" приймав "Верес" з Рівного, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Цікаво, що наставник "Вереса" Юрій Вірт вирішив виставити на гру фактично другий склад. Справа в тому, що в суботу, 2 грудня, "Шахтар" і "Верес" зустрінуться знову, на цей раз в чемпіонаті України, і рівняни вирішили зробити ставку на наступну зустріч.

У стартовому складі "Шахтаря" також вийшли резервісти Петряк і Хочолава, а також Коваленко, який не часто потрапляє останнім часом в "основу".

Донецька команда в підсумку здобула легку перемогу - 4:0. На 8-й хвилині відзначився Феррейра, на 45-й - Бернард. На 64-й забив Марлос, а на 83-й крапку поставив Бланко Лещук.

"Шахтар" вийшов у півфінал Кубка країни.