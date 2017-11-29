"Динамо" на снігу здобуло важку перемогу над "Десною" у чвертьфіналі Кубка

У Чернігові відбувся матч в рамках чвертьфіналу Кубка України, в якому зустрічалися чернігівська "Десна" і київське "Динамо".

Віце-чемпіони України здобули непросту перемогу над представником першої ліги з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Поєдинок пройшов у складних погодних умовах. Гра перебувала під загрозою зриву через сильний снігопаду. Працівники в режимі нон-стоп розчищали поле стадіону імені Гагаріна від снігу, але той продовжував падати, у підсумку команди зіграли на сніжному покритті і грали червоним м'ячем.

"Динамо" забило вже на 6-й хвилині - подачею Пиварича скористався Гармаш, який без підготовки пробив повз голкіпера "Десни" - 1:0.

"Десна" провела матч майже на рівних проти фаворита і багато атакувала, мала моменти, але зрівняти рахунок підопічним Олександра Рябоконя не вдалося.

Більш того, в компенсований час на 4-й доданій хвилині Бесєдін віддав пас на дебютанта "Динамо" Русина, який подвоїв рахунок.

Перемога "Динамо" - 2:0, яка виводить київський клуб у півфінал Кубка України.